فيديو.. جماهير المغرب والجزائر تهتف لـ«أبوتريكة»

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حرصت الجماهير المغربية والجزائرية، على ترديد الهتافات الداعمة لنجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.

ورددت الجماهير المغربية، التي آزرت منتخب بلادها في المباراة أمام ناميبيا اليوم باستاد السلام والتي انتهت نتيجتها لصالح "أسود الأطلسي" 1- صفر، الهتاف لـ "أبوتريكة" في الدقيقة 22 من زمن المباراة، في إشارة إلى الرقم الذي كان يرتديه النجم المصري السابق عندما كان يلعب في صفوف النادي الأهلي المصري ومنتخب بلاده.

وتكرر الأمر من قبل الجماهير الجزائرية المتواجدة لمساندة منتخب بلادها أمام كينيا، التي هتفت لـ"أبوتريكة" على هامش المباراة المقامة حاليًا بين السنغال وتنزانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة أمم إفريقيا.

وقامت الجماهير عند حلول الدقيقة 22، في إشارة إلى الرقم الذي كان يرتديه الماجيكو مع الأهلى والفراعنة: "أبو تريكة.. أبو تريكة".

كانت الجماهير المصرية قد هتفت باسم "أبو تريكة" في استاد القاهرة الدولي خلال افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بين منتخبي الفراعنة وزيمبابوي.

وهنأ أبوتريكة، منتخب المغرب على الفوز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "مبروك فوز منتخب المغرب الشقيق فى مباراته الأولي ضد نامبيا .بداية صعبه ولكن القادم أفضل إن شاء الله ..وبالتوفيق لكل المنتخبات العربية الخمسة فى البطولة منورين مصر يا أشقاء".

وقبل انطلاق المباراة بين مصر وزيمبابوي، برزت دعوات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للهتاف باسم أبوتريكة تحت هاشتاج "#اهتف_لتريكة"، وهي الدعوة التي تفاعل معها الجمهور، كما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عقب المباراة.

وتمالك أبوتريكة دموعه بصعوبة خلال الرد على الهتافات له خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورت"، قائلاً: "أعطي قلبي وعيني إلى مصر إذا طلبت، والشعب المصري هو من صنع اسم أبو تريكة".

وتابع: "لا أحتاج إلى هتافات، ولولا الشعب المصري، ما كان اسم أبو تريكة قد صنع".


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