  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:00 م
بحث متقدم
مطار أبها

قتلى وجرحى في هجوم للحوثيين على مطار سعودي

الجزائر

بث مباشر.. مباراة الجزائر وكينيا في «كان 2019»

أدوية - أرشيفية

مشروع قانون لتنظيم سوق الدواء فى مصر

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

«ترامب» يعلن موقفه من اتهام«بن سلمان»في مقتل«خاشقجي»

الاخوان

هذا المصير ينتظر الإخوان بعد وفاة «مرسي»

محمد هنيدي

صاحب البلاغ ضد «هنيدي»: من أجل حب الوطن

أردوغان

أول تعليق لـ«أردوغان» بعد خسارة اسطنبول

مطار أبها

"الحوثيون" يعلنون قصف مطاري جازان وأبها

وزارة التعليم

«المعلمون المؤقتون» صداع في رأس وزارة التعليم.. هل يحسمه البرلمان؟

محمد أبوتريكة

فيديو.. جماهير المغرب والجزائر تهتف لـ«أبوتريكة»

بسبب تغريدته عن «أبوتريكة»..

صاحب البلاغ ضد «هنيدي»: من أجل حب الوطن

آخر الأخبار

محمد هنيدي
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

الاتحاد الإفريقي يدين العنف بالسودان ويدعو إلى تحقيق فوري

#

حلف "الناتو": ندعم تطوير قدرات الجيش العراقي ضد "داعش"

#

رسالة غير متوقعة من زوجة "أحمد إبراهيم" للمطربة أصالة

#

أول تعليق من "واكد" على اتهامه بإهانة القضاء

النائب العام

حب الوطن

المحاميين

الشهرة

تقديم البلاغات

شهدت الفترة الأخيرة, لا سيما بعد اندلاع ثورة يناير، تقديم العديد من البلاغات من بعض المحامين للنائب العام، ضد بعض الرموز السياسية, والرياضيين والفنانين, ما اعتبره البعض محاولة لنيل الشهرة، خاصة أن تلك البلاغات قد تكون عبارة عن بلاغ إنشائى لا فائدة منه.

وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق, إن "معظم البلاغات التى تقدم للنائب العام ليست لها أهمية ولا يهتم بها, لكونها بلاغات إنشائية لا تتوافر فيها الشروط اللازمة".

وأضاف لـ"المصريون": "العديد من المحامين يستغلون حدثًا ما قامت به شخصية معروفة لتقديم بلاغ ضدها, والأمثلة كثيرة على ذلك, أو بمعنى آخر "يصطاد في المياه العكرة" وذلك بغرض الشهرة، لأن هناك محامين غير معروفين قبل أن يحظوا بالشهرة، بعد تقديم العديد من البلاغات ضد بعض الرموز السياسية, أو الرياضية أو الفنانين:.

وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق: "بعض المحامين يتقدمون ببلاغات حبًا في الوطن, دون النظر للمصلحة الشخصية، لكن هؤلاء أقلية", موضحًا أنه "لابد أن يكون البلاغ المقدم على أساس وشروط حتى تكون له قيمة, وليس مجرد كلام فارغ وتافه كما يفعل البعض، حتى لا يعطل رجال القانون".

فى السياق، أقر المحامي أيمن محفوظ, أحد الذين تقدموا ببلاغات عديدة - آخرها البلاغ ضد الفنان محمد هنيدى بعد تغريدة كتبها على موقع "تويتر" يعبر فيها عن حب للاعب الكرة المعتزل محمد أبوتريكة - بأن بعض المحامين يسعون للشهرة من وراء التقدم بالبلاغات.

وأضاف لـ"المصريون"، أن "تقديم البلاغات للنائب العام قد يتخذها البعض مجالاً للوصول للشهرة بطريقة سهلة أو للمزيد من الكسب المادى".

 وتابع:  "قد تكون تلك البلاغات من أجل حب الوطن والخوف عليه، وأنا بالطبع لن أفتش فى نوايا الغير ولا أسمح لأى من كان للتفتيش فيما انتوى".

وأشار إلى أن ما "أقوم به بمنتهى الأمانة بدأ حين قامت ثوره يناير، التى سعد بها جدًا، لكن سرعان ما اكتشف أن الفوضى هى السبيل لهدم مؤسسات الدولة، وأصبحت المؤسسات بلا عمل ولا مكانه نظرًا للفوضى فقررت ألا نعود للفوضى من جديد".

واستطرد: "اكتشفت أن فكره تدمير المؤسسات هى الحرب التى نخوضها جميعًا، وأن المتأسلمين الذين يخدعون الناس باسم الدين وفكرة الجهاد المزيف ورفض الآخر، ما جعلنى أسعى بكل السبل نحو كشف حقيقتهم وإسلامهم المزعوم، وأنهم على النقيض تمامًا من الدين، وقد قررت مصر خوض الحرب عليهم، فكنت فى صف الوطن".

وأردف محفوظ قائلاً: "المناصب زائلة وأنا لا أتملق لحاكم أو مسئول لأن لدى طريقين متوازيين نقد الحكومة للأصلح ومحاربة الفكر المتأسلم الخائن وكل تسلل لهذا الفكر الشيطاني".

وشدد على أنه "لابد من عدم تجميل صورة الإرهاب وخلط المفاهيم بين أبوتريكة اللاعب وأبو تريكة الإرهابى بحكم قضائي", معتبرًا أن "صدور هذه التويتة من فنان بحجم هنيدى، يفيد المتأسلمين لذلك وجب التنبيه حتى لا يحذو الفنانون حذوه وننسى جرائم المتأسلمين والشهداء".

وأوضح، أنه "إذا كان البعض يتهمنى بالسعى للتملق السياسى، فأنا أنتقد الحكومة بنفس القوة التى أحارب بها الإخوان، فقد رفعت العديد من القضايا ضد بعض الوزراء، وانتقاد أعمال النواب صراحة".

واعتبر أن "اتهامى بأننى أسعى للشهرة ليس بالشىء الذى أخجل منه, فمن منا لا يسعى للشهرة، ولكن تلك الشهرة لها مفهوم المكسب المادى، ويعلم الله والجميع أننى لم أكسب من الشهرة إلا المتاعب وضياع الصحة والوقت، ولكن كل شىء يهون ولن يكون ما أخسره أغلى من دم شهيد أو دمعة أم على ابنها الشهيد".

ونوه، بأن "النوايا لا يعلمها إلا الله ولكن هناك ظواهر قد تكشف عن تلك النوايا، فلا نحكم على أحد سواء كان متفقًا أو مختلفًا معنا فى وجهة النظر، لكن الحكم من منظور موضوعى وشواهد ثابتة للعيان".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مدافع المنتخب الوطني يظهر بالقناع الواقي في مران "الفراعنة"
» أمم إفريقيا.. السنغال يحقق فوزًا سهلًا على تنزانيا
» بث مباشر.. مباراة قطر والأرجنتين
» وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى السعودية والإمارات
» منظمة التحرير الفلسطينية تجدد معارضتها لـ«مؤتمر البحرين»
» إيتو لـ«صلاح»: برشلونة بوابتك لجائزة الأفضل في العالم
» «الديهي»: الزيادة السكانية أخطر من الفساد والإرهاب
» مظاهرات حاشدة في المغرب رفضًا لـ «مؤتمر البحرين»
» بهدف ذاتي.. المغرب تخطف فوزًا قاتلًا على حساب ناميبيا
» بعد أزمتها الأخيرة.. قرار جريء من ياسمين صبري
» باحثة: "خدوا بالكم إحنا في مصيبة"

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي