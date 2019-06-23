» أمم إفريقيا.. السنغال يحقق فوزًا سهلًا على تنزانيا

حقق منتخب السنغال، فوزًا سهلًا على تنزانيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وحصد المنتخب السنغالي، أول ثلاث نقاط له في المجموعة، التي تضم منتخبي الجزائر وكينيا أيضًا، اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها، فيما ظل منتخب تنزانيا، الذي يعود للظهور في البطولة بعد غياب دام 39 عاما، بلا رصيد من النقاط.

ورغم افتقاده خدمات نجمه ساديو ماني، بسبب الإيقاف، تسيد منتخب السنغال المباراة تمامًا، وكان بإمكانه إضافة المزيد من الأهداف، في ظل استسلام لاعبي منتخب تنزانيا للخسارة، لولا رغبة نجومه في عدم الإفراط في بذل الجهد بعد اطمئنانهم على الفوز، لاسيما قبل المواجهة المرتقبة التي تنتظرهم مع المنتخب الجزائري يوم الخميس القادم في الجولة الثانية بالمجموعة.

وافتتح بالدي كيتا، التسجيل للسنغال في الدقيقة 28، فيما تكفل كريبان دياتا، بتسجيل الهدف الثاني للمنتخب الملقب بـ(أسود التيرانجا) في الدقيقة 65 عبر قذيفة صاروخية رائعة.