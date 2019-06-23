هذا المصير ينتظر الإخوان بعد وفاة «مرسي»

23 يونيو 2019 - 09:19 م

تسببت وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، الاثنين الماضي أثناء جلسة محاكمته، في خلط الأوراق داخل جماعة "الإخوان المسلمين"، التي كانت تتمسك بما أسمته "الشرعية".

وكان بقاء مرسي، على قيد الحياة يمثل الحلم للإخوان بالعودة إلى الحكم حتى بعد سنوات من الإطاحة به إثر احتجاجات شعبية في يوليو 2013.

فيما مثلت وفاته صدمة كبيرة للجماعة في ظل عدم وجود قيادة موحدة لها تقودها حتى الآن، خاصة بعد ظهور مزيد من الانشقاقات وتبادل الاتهامات بين قيادات "الإخوان" خارج مصر، بسبب الصراع على المناصب، وطريقة إدارة الأمور للجماعة، فضلاً عن الأمور المالية.

وقال خالد الزعفراني، الباحث في الحركات الإسلامية، والقيادي الإخواني السابق، إن "الجماعة لن تتأثر كثيرًا برحيل مرسي، لأن مبدأ الجماعة يقوم على أن بقاءها أهم من بقاء الفرد".

وأضاف الزعفراني لـ"المصريون": "ما يهم الإخوان الآن هو الحفاظ على وجود الجماعة، ووفاة مرسي تسقط أي مطالب لها بعودة ما تسميه "الشرعية" مرة أخرى، حيث كتبت وفاته نهاية لمطلب الجماعة".

وأكد أن "الجماعة الآن لا تريد الدخول في صدام مع الدولة المصرية بعد وفاة مرسي، حيث لم تتحرك أي مظاهرات إخوانية في مصر عقب وفاة مرسي، ما يدل على أن الجماعة تراجعت عن استخدام سياسة المواجهة مع الدولة المصرية".

وأعرب الزعفراني، عن توقعه بأن "الانقسامات والانشقاقات في صفوف الجماعة التي اندلعت مؤخرًا بين إخوان الخارج ستستمر حتى ما بعد وفاة مرسي، لأنها خلافات إدارية وتنظيمية في الأساس".

فيما قال الداعية السلفي، سامح عبدالحميد، إنه "من المتوقع حدوث انشقاقات كبيرة في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، لأن موت مرسي أربك الجماعة، فهم كانوا يخدعون الشباب بحلم عودته للرئاسة، والآن انتهى كل شيء، ولا فائدة من التشبث بأوهام وخيالات لا حقيقة لها"..

وأضاف عبدالحميد لـ"المصريون": "على الإخوان عمل مراجعات فورية، وإعلان التوقف عن أي نشاط ضد مصر، وأن يعترفوا بأخطائهم، ويعتذروا عن جرائمهم، ولا معنى للعناد والتعامي عن حقيقة أن حلمهم قد انهار وقُضي الأمر".

وأشار، إلى أنه "خلال السنوات الماضية شهدت الإخوان اضطرابات وانشقاقات داخلية، والآن نتوقع المزيد من الخلاف والشقاق وسوء الأخلاق، وتبادل الاتهامات والفضائح والخيانات بعد وفاة مرسي".



