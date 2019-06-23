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مدافع المنتخب الوطني يظهر بالقناع الواقي في مران "الفراعنة"

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مران المنتخب
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حجازي

ارتدى أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر القناع الواقي، فى مران الفراعنة الذى أقيم بملعب الكلية الحربية، وذلك لحماية أنفه بعد الكسر الذى تعرض له اللاعب فى مباراة زيمبابوى التى أقيمت مساء الجمعة فى افتتاح بطولة أمم إفريقيا.

خاض منتخب مصر تدريبه باستاد الكلية الحربية فى السابعة مساء اليوم، استعداداً لمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل .

كان منتخب مصر، قد فاز فى مباراته الأولى أمام زيمبابوي بهدف دون رد أحرزه محمود تريزيجيه، ليحتل الفراعنة المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب أوغندا بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية 2 / 0 .

ارتدي حجازي، القناع الواقي لحماية أنفه من الالتحامات خلال التدريبات، فى الوقت الذى أكد فيه مسئولو المنتخب جاهزية اللاعب لمباراة الكونغو .


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