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«البدري»: المنتخب التونسي لا يخشى أحدًا في أمم إفريقيا

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أكد أنيس البدري، صانع ألعاب الترجي والمنتخب التونسي، جاهزية منتخب بلاده لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية، متابعًا أن الأمر لن يكون سهلًا حيث توجد العديد من المنتخبات القوية .

وأكد البدري، أن منتخب نسور قرطاج جاهزون للمباراة الافتتاحية بدنيًا وذهنيًا، مشيرًا أن البداية القوية أهم ما في الأمر .

وشدد لاعب الترجي، أن المنتخب التونسي لا يخشى أحدًا، سواء كان المنافس غانا أو كوت ديفوار أو المغرب، المهم أن تكون المباريات جميلة.

وقال أنيس البدري في تصريحات نقلها الكاف: " نحن جاهزون جدًا، لماذا لانذهب للنهائي ونفوز بالبطولة، الأهم أن تكون البداية قوية ".

وأضاف: " حاولنا أن نكون جاهزين على قدر الإمكان للفوز بالأمم الإفريقية،  كل شيء يسير على ما يرام ، جاهزون بدنيًا وذهنيًا ".

وأتم: "هناك منتخبات قوية في البطولة ستكون بطولة جيدة، ليس لدي منافس مفضل أيًا كان الفريق سنواجهه، المغرب أو ساحل العاج أو غانا ستكون مباريات جميلة .

ويلتقي المنتخب التونسي نظيره الأنجولي، غدًا الإثنين، على ستاد السويس، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة التي تضم مالي وموريتانيا .


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