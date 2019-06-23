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بمطار أبها..

التحالف: مقتل سوري وإصابة 7 في هجوم إرهابي للحوثين

عرب وعالم

مطار أبها
مطار أبها

المصريون ووكالات

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أعلن التحالف العربي، الأحد، استهداف مطار أبها السعودي من قبل جماعة "الحوثي" في اليمن، ما أسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 آخرين.
وأوضح التحالف في بيان أن "هجوما إرهابيا من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وقع بمطار أبها الدولي (جنوبي السعودية)".
وأسفر الهجوم، وفق البيان، عن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين (لم يحدد جنسياتهم).
وأشار التحالف إلى أنه سيصدر لاحقا بيانا عن "هذا العمل الإرهابي".
وفي وقت سابق اليوم، قالت قناة "العربية" السعودي، إن مقيمًا سوريًا قتل وأصيب 8 آخرون في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة في مواقف سيارات مطار أبها.
فيما قال متحدث عسكري لجماعة "الحوثي" باليمن، في وقت سابق اليوم، إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة بطائرات قاصف 2K على مطاري جيزان وأبها الإقليميين".
وأشار، وفق فضائية "المسيرة" التابعة للحوثيين، إلى أن "العملية الأولى كانت باتجاه مرابض الطائرات وأهداف عسكرية هامة في مطار جيزان وأصابت هدفها بدقة، فيما استهدفت العملية الثانية مواقع عسكرية في مطار أبها وأصابت هدفها بدقة".
وفي الآونة الأخيرة، كثّفت جماعة "الحوثي" من هجماتها الجوية على منشآت سعودية.
وفي 12 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن التحالف العربي في اليمن تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز". -

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