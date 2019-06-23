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السودان.. "العسكري" يشكل لجنة للتفاوض مع الحركات المسلحة ‎

عرب وعالم

المجلس العسكري السوداني
المجلس العسكري السوداني

المصريون ووكالات

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أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن "عبد الفتاح البرهان"، الأحد، "مرسوما جمهوريا بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة".
وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بأن اللجنة ستكون برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وعضوية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية، والفريق ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا نائب رئيس اللجنة السياسية، واللواء ركن أسامة العوض محمدين.‎
ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور (غربي السودان) نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
كما يدور في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، قتال بين القوات الحكومية وحركات متمردة، منذ عام 2011؛ ما أضر بقرابة 1.2 مليون شخص، حسب أرقام أممية أيضا. 

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