مقتل 42 من إرهابيي «داعش» قرب بحيرة تشاد

23 يونيو 2019 - 11:10 م

قالت قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات من دول غرب إفريقيا، في بيان، إن قواتها قتلت 42 ممن يشتبه بأنهم من مسلحى تنظيم «داعش» الإرهابى، في معركة بمنطقة بحيرة تشاد، وهو أكبر عدد قتلى في صفوف المسلحين خلال الأشهر الـ6 الماضية.



وأضافت القوة، التي تضم جنودًا من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، في بيان، مساء أمس الأول، أن أحد جنودها قُتل، كما أصيب 10 آخرون.



وقالت القوة، في البيان، إنه: «تم تحييد 42 إرهابيًا»، خلال القتال في جزيرة دورون نايرا في بحيرة تشاد وحولها، وأضافت أن هذا يعنى أنها «ألحقت أعنف هزيمة خلال ستة أشهر بتنظيم ولاية غرب إفريقيا».



وفى إشارة إلى الاشتباكات، قال تنظيم «داعش» إن مقاتليه قتلوا 15 من الجنود في معركة في 21 يونيو الجارى، ببلدة جرنو بولاية بورنو، شمال شرق نيجيريا، وأضاف أن انتحاريًا فجّر عبوة ناسفة، ولكنه لم يشر إلى مقتل أي من مسلحيه.

