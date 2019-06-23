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مقتل 42 من إرهابيي «داعش» قرب بحيرة تشاد

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المصريون ووكالات

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قالت قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات من دول غرب إفريقيا، في بيان، إن قواتها قتلت 42 ممن يشتبه بأنهم من مسلحى تنظيم «داعش» الإرهابى، في معركة بمنطقة بحيرة تشاد، وهو أكبر عدد قتلى في صفوف المسلحين خلال الأشهر الـ6 الماضية.
وأضافت القوة، التي تضم جنودًا من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، في بيان، مساء أمس الأول، أن أحد جنودها قُتل، كما أصيب 10 آخرون.
وقالت القوة، في البيان، إنه: «تم تحييد 42 إرهابيًا»، خلال القتال في جزيرة دورون نايرا في بحيرة تشاد وحولها، وأضافت أن هذا يعنى أنها «ألحقت أعنف هزيمة خلال ستة أشهر بتنظيم ولاية غرب إفريقيا».
وفى إشارة إلى الاشتباكات، قال تنظيم «داعش» إن مقاتليه قتلوا 15 من الجنود في معركة في 21 يونيو الجارى، ببلدة جرنو بولاية بورنو، شمال شرق نيجيريا، وأضاف أن انتحاريًا فجّر عبوة ناسفة، ولكنه لم يشر إلى مقتل أي من مسلحيه.
وتأسس تنظيم «داعش»، (ولاية غرب إفريقيا)، عام 2016، عندما بايع فصيل من جماعة بوكو حرام النيجيرية الإسلامية تنظيم «داعش»، وكان لأعمال العنف أثر دموى في الدول الواقعة على الحدود مع بحيرة تشاد- نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، وكذلك الجزر في منطقة البحيرة ذاتها، وقال تنظيم «داعش»، في بيان صدر على وكالة أعماق التابعة للتنظيم، إن القتال «أوقع 15 قتيلًا على الأقل، والعديد من المصابين»، عندما هاجمهم المقاتلون، وخلّفت أعمال العنف التي بدأت في شمال شرق نيجيريا أكثر من 30 ألف قتيل وشردت نحو مليونى شخص منذ عام 2009.

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