» "الزراعة" تكشف حقيقة إصابة الطماطم بأمراض سرطانية

23 يونيو 2019 - 11:30 م

أكد د.محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن انخفاض سعر الطماطم أمر طبيعي جدا، وغير مسبب على الإطلاق، نافيا ما تردد حول إصابة محصول الطماطم بأي إصابة تماما قد تؤدي إلى إصابة المواطنين.



وعقب خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة « On ent»، قائلا «ان ما حدث هو ان هناك ظواهر جوية تتعرض لها جميع الدول، مما تؤدي هذه التغيرات المناخية في تغيير معدلات الإنتاج الزراعية»، لافتاً إلى أن ما يظهر على الطماطم المتواجدة في السوق ليست إصابة إنما هي ظاهرة نطلق عليها «اللحم الأبيض» نتيجة ظهور لون أبيض في لحم المحصول، وليست مضرة تماماً.

مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تحدث في بعض المحاصيل نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والتعرض للأتربة لوقت طويل، مشددا على أن هذا لا يعد إصابة تماما، مطمئناً المواطنين قائلا «اتطمنوا استحالة وزارة الزراعة والدولة هاتسبب الأذى للمواطنين».

وأكد «القرش» أن هناك طفرة كبيرة في زراعة الطماطم المصرية وعلى جميع المحاصيل الزراعية، والدليل على هذا كم الصادرات التي تخرج من مصر للعديد من دول العالم، مشيراً إلى ان الوزارة تلتزم بتطبيق معايير معينة وتلتزم بها على كافة المحاصيل الزراعية على من رش مبيدات وتوقيتها، وتحرص الوزارة على ان لا يكون هناك أي متبقيات من المبيدات الزراعية في المحاصيل،

فضلا عن توفير دورات تدريبية للفلاحين والمزارعين، والحرص الدائم بأن يكون المسئولين عن رش المبيدات لديهم الخبرة الكافية في هذا العمل لحساسيته وأهميته للمحصول.