متحدث "الزراعة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن سعر الليمون

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مفاجأة مدوية بشأن الأسعار الجديدة لـ"الليمون"

قال د.محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن المحاصيل المصرية أصبحت تتمتع بسمعة طيبة حول العالم، ونسب تصدير مصر للمحاصيل الزراعية وصل لأعلى معدلاته، مشيراً من أولويات سياسات الوزارة هو الاهتمام بجودة المحاصيل الزراعية بشكل كبير، فضلا عن إصرارها على خفض الأسعار دائما، وذلك من خلال زيادة المعروض المختلفة من المحاصيل.
معقبا «مصر الآن الأولى على العالم في تصدير الموالح بكل أنواعها، ونحتل المركز الثاني في حجم صادرات البطاطس، كما دخل محصول العنب بقوة ضمن قائمة الصادرات المصرية للعديد من الدول الكبرى».
وأكد أن عام 2018 شهد تقدم بالغ في حجم صادرات مصر في جميع الأصناف، حيث زاد حكم تصدير التمور لـ 300%، مشيراً إلى انه برغم من عدم انتهاء عام 2019 إلا انه تحقق زيادة في الصادرات نحو 35% عن حجم صادرات 2018.
وتابع «القرش»، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة « On ent»، أن ارتفاع سعر اليمون حدث لفترة لحظية مؤقتة، وبمجرد انتهاء أيام العيد مباشرة انخفض سعره بنسبة 70%، لافتَا إلى أن محصول الليمون سيشهد المزيد من الانخفاض، مع وصول المنتج الجديد من المحصول إلى السوق. 
ولفت «متحدث الزراعة» في ختام حديثه، إلى أن وزارة الزراعة تعمل على تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وتهتم بالجودة التي لا يمكن المساس بها تحت أي ظرف، سواء المنتجات المحلية أو المصدرة للخارج.


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