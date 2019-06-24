كواليس ما حدث مع لاعبي المنتخب بعد فضيحة إنستجرام

24 يونيو 2019 - 12:30 ص

كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، عن أن مباراة المنتخب المقبلة مهمة جدا ولاعبو المنتخب مستعدون لهذه المباراة، والجهاز الفني يعمل على القضاء على بعض الأخطاء الفنية في المباراة السابقة.



وأضاف لهيطة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، يوم الاثنين، أن اللاعب أحمد حجازي، من اللاعبيين المهمين، ولديه إصرار على اللعب، خلال المباريات المقبلة، مشيرا إلى أن الفحص الطبي للاعب تبين تعرضه لكسر في الأنف، وشارك في تدريبات اليوم.



ونفى " مدير منتخب مصر " صحة ما تردد عن سحب الهواتف المحمولة من بعض لاعبي المنتخب على خلفية ما أثير عن واقعة اتهام الموديل مريهان كلير عارضة الأزياء، لعدد من لاعبي المنتخب بينهم عمرو وردة ومحمود الونش بالتحرش بها عبر موقع إنستجرام.



وكان معسكر المنتخب الوطني انقلب رأسًا على عقب عقب اتهام الموديل مريهان كلير عارضة الأزياء، لعدد من لاعبي المنتخب بينهم عمرو وردة ومحمود الونش بالتحرش بها عبر موقع إنستجرام.



ونشرت “مريهان” فيديو بخاصية “ستوري” على حسابها على “إنستجرام” قالت خلاله: “استنوا عليا شوية النهاردة بس أفضى وأنزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه”.





