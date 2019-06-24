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الجزائر تعبر كينيا بثنائية نظيفة في بداية المشوار الإفريقي

الرياضة

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

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استهل المنتخب الجزائري، الأحد، مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر بانتصار صعب.
وتغلب المنتخب الجزائري على نظيره الكيني بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من البطولة القارية.
كان المنتخب السنغالي فاز في وقت سابق اليوم على نظيره التنزاني بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
بذلك، تقاسم المنتخبان الجزائري والسنغالي قمة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تقاسم منتخبي كينيا وتنزانيا الترتيب في المجموعة بلا رصيد من النقاط.
جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الجزائر، حيث بحثوا بشتى الطرق عن فرصة تسجيل هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من جانب اللاعبين واحدة تلو الأخرى.
ومع حلول الدقيقة 34 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للجزائر نفذها بغداد بونجاح في الشباك مسجلًا الهدف الأول.
واستغل المنتخب الجزائري حالة الارتباك في المنافس، ليضيف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 43، ليخرج "محاربوا الصحراء" متقدمين من شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة.
ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، حيث تواصلت الفرص الضائعة من الجانبين دون أن تتغير النتيجة. 

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