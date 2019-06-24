  • الإثنين 24 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:35 ص
بحث متقدم
ترامب وبن سلمان

ترامب: التجارة مع السعودية أهم من محاسبتها بسبب "خاشقجي"

مريام فارس وهاني شاكر

هاني شاكر يكشف ما تم مع ميريام فارس بعد تصريحاتها المسيئة

منتخب مصر

كواليس ما حدث مع لاعبي المنتخب بعد فضيحة إنستجرام

عمرو أديب

"أديب" يكشف معلومة هامة عن الإصلاح الاقتصادي في مصر

الليمون

متحدث "الزراعة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن سعر الليمون

أردوغان وكوشنر

رئيس الزمالك: أردوغان سيحاسب أمام الله لهذا السبب

أدوية - أرشيفية

مشروع قانون لتنظيم سوق الدواء فى مصر

الاخوان

هذا المصير ينتظر الإخوان بعد وفاة «مرسي»

محمد هنيدي

صاحب البلاغ ضد «هنيدي»: من أجل حب الوطن

وزارة التعليم

«المعلمون المؤقتون» صداع في رأس وزارة التعليم.. هل يحسمه البرلمان؟

الإمارات تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها السعودي

عرب وعالم

مطار أبها
مطار أبها

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الخارجية المصرية تدين استهداف مطار أبها السعودي

#

البحرين تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار أبها

#

التحالف: مقتل سوري وإصابة 7 في هجوم إرهابي للحوثين

#

الحوثيون يعلنون شن هجمات جديدة على مطار أبها

أدانت دولة الإمارات بشدة، الاثنين، الهجوم الإرهابي الحوثي، الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، وأسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين.
واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، العمل الإرهابي، الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، واعتبرته دليلا جديداً على التوجهات العدائية والإرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن «أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات».
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين من جراء هذا العمل الإرهابي.
وأعلن التحالف العربي أن ميليشيات الحوثي الإيرانية استهدفت مطار أبها الدولي جنوبي السعودية بهجوم إرهابي، الأحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
وأوضح المالكي أن «الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية، وإصابة (7) مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن حظر تداول الطيور الحية
» تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة المنتخب وعارضة الأزياء
» "الزراعة" تكشف حقيقة إصابة الطماطم بأمراض سرطانية
» أول تعليق لـ"أردوغان" بعد خسارة الانتخابات في إسطنبول
» 1000 جنيه.. فئة نقدية جديدة في السودان
» "العسكري" السوداني يفجر مفاجأة بشأن الورقة الإثيوبية
» بومبيو: أناقش في الرياض وأبوظبي هذا الأمر الخطير
» قتلى وجرحى في هجوم للحوثيين على مطار سعودي
» مدافع المنتخب الوطني يظهر بالقناع الواقي في مران "الفراعنة"
» أمم إفريقيا.. السنغال يحقق فوزًا سهلًا على تنزانيا
» وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى السعودية والإمارات

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي