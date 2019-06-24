الإمارات تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها السعودي

24 يونيو 2019 - 01:30 ص

أدانت دولة الإمارات بشدة، الاثنين، الهجوم الإرهابي الحوثي، الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، وأسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين.



واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، العمل الإرهابي، الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، واعتبرته دليلا جديداً على التوجهات العدائية والإرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».



وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



وأكد البيان أن «أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات».



وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين من جراء هذا العمل الإرهابي.



وأعلن التحالف العربي أن ميليشيات الحوثي الإيرانية استهدفت مطار أبها الدولي جنوبي السعودية بهجوم إرهابي، الأحد.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

