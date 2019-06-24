رئيس الزمالك: راقبت أيمن نور ورأيته يفعل هذه الأشياء

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ايمن نور

رامي لكح

كشف رئيس نادي الزمالك عن قيام أيمن نور بتصفية ممتلكاته في مصر .

وقال في لقاء مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد" : "أنا مراقب أيمن نور بقاله فترة ولاحظت إنه بيصفي ممتلكاته في مصر .. هو عنده عربية كاديلاك باعها وعنده فيلا في الزمالك عارضها للبيع".

وأضاف: "الفيلا دي كان جايبهاله رامي لكح قبل ما يعرف إنه خاين وعميل .. وهو كان بيبتزه مع عماد الجلدة وبياخد منهم هما الاتنين مرتب شهري".

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