» زلزال عنيف يضرب سواحل إندونيسيا

24 يونيو 2019 - 09:45 ص

أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الإثنين، أن زلزالاً عنيفًا شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية.

وقالت الهيئة فى بيانها إن مركز الزلزال كان على عمق 33 كيلو مترًا في بحر باندا، ولم ترد تقارير عن أضرار أو إصابات.

وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ ومقره هاواي: إنه "من غير المتوقع حدوث تسونامي مدمر على نطاق المحيط الهادئ بعد الزلزال الذي سجل في البداية بقوة 7.2 درجة، ثم 7.5 درجة".