شاهد.. وصلة رقص لـ"ريهام سعيد" بين المواطنين

24 يونيو 2019 - 10:15 ص

عرضت الإعلامية ريهام سعيد، في برنامجها "صبايا"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، مقطع فيديو تقوم فيه بتوزيع الورد على المصريين بعد افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019.

وظهرت الإعلامية وسط مجموعة من المواطنين وهي ترقص وتلقي بالورد عليهم، خارج استاد القاهرة.

وعقبت الإعلامية علي الفيديو قائلة: "اتفرجوا علي فرحة مصر، شوفوا الشعب المصري وهو فرحان وإيدي واحدة".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32، والتي يتنافس فيها على اللقب 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، البطولة في حفل مبهر، يوم الجمعة الماضي، حاز على إعجاب وإشادات كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية، والمسئولين المتخصصين في مجال كرة القدم.

شاهد الفيديو..



