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فنانة شهيرة: زوجي الله يرحمه كان نسوانجي ومسبش فنانة

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الفنانة اللبنانية مي حريري
الفنانة اللبنانية مي حريري

إيمان هاني

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ردت الفنانة اللبنانية مي حريري على التصريحات التي أدلت بها الفنانة هيفاء وهبي والتي قالت فيها إن زوجها الراحل ملحم بركات "زهق منها" وكان لا يحبها، لترد عليها "مي" قائلة: "اتركي الأموات بحالهم".

وقالت مي مخاطبة هيفاء: "زوجي الله يرحمه كان نسوانجي والكل يعلم، ما خلاش ولا فنانة وانتِ قطعتي مرور الكرام بحياته لما كنتِ بتطلعي ترقصي له على المسرح".

وأضافت خلال فيديو ظهرت من خلاله «لايف» على إنستجرام: "الله يرحم لما كان ملحم زوجي يروح لك وتطعميه السوشي، وهو اللى أخدك على ليبيا وخلاكِ تغني"، مختتمة حديثها بأن هيفاء "مريضة في عقلها وليست مريضة جسديًا مثل ما تدعي".

يذكر أن هناك خلافات كبيرة نشبت بين الفنانتين اللبنانيتين هيفاء وهبي ومي حريري، حيث إن الثانية قالت أن هيفاء ليست مريضة وتدعي المرض، لترد عليها هيفاء برسائل نصية عبر هاتفها ويشتعل بينهما الخلاف.

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