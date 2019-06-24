"شكرى": مصر حريصة على تنمية العلاقات الروسية المصرية

24 يونيو 2019 - 01:10 م

صرح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بأن العلاقات الروسية المصرية الممتدة تاريخيًا، تنمو وتتطور، وأن الجانبين الروسي والمصري يعملان بشكل مستمر على إيجاد مواضيع جديدة للتعاون بما يخدم مصلحة البلدين.

وقال شكري في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن العلاقات المصرية الروسية "متنامية ومتطورة وعلاقة ممتدة تاريخيًا، ويعمل الجانبان على إيجاد مواضع جديدة للتعاون وفتح آفاق جديدة مستقبلا لمزيد من تحقيق المصلحة المشتركة"

ونوه وزير الخارجية المصري بأن هناك "رغبة وإرادة سياسية لتنمية العلاقة واستخلاص المنافع للجانبين منها على أسس من العلاقة السياسية القائمة والاتصالات والتنسيق المستمر على أعلى المستويات".

وأشار سامح شكري إلى أن "لقاءات القمة ولقاءات الأطر التشاورية، 2+2 والتشاور السياسي بين وزيري الخارجية، واللجنة التجارية المشتركة وانعقادها الدوري كلها في الحقيقة تؤكد وجود الإرادة السياسية لتنمية العلاقات وعلى أساس الإحرام المتبادل والمصلحة المشتركة واستكشاف المجالات الجديدة للتعاون".