الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

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اوس

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا جديدا بترقية وتعيين 38 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن "الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ودعا وزير العدل أن "يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم".


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