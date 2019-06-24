عرض ممتلكات رجل أعمال شهير في مزاد علني

قررت محكمة التنفيذ السعودية بمكة المكرمة، إقامة مزاد علني على ممتلكات أحد رجال الأعمال بالمنطقة الغربية.

وأفادت مصادر مطلعة أن محكمة التنفيذ حددت قاعة ليلتي في فندق فور بينتس بحي النسيم بمكة المكرمة مقرًا لانعقاد المزاد في 4 ذي القعدة القادم، بحسب صحيفة “سبق” السعودية .

وأوضحت المصادر إن رجل أعمال شهير مقام ضده عدة قضايا مالية بلغت نحو 350 مليون ريال، موضحة أن المدعين الذين يدعون على رجل الأعمال ثلاثة أشخاص وشركة عقارية، وأحدهم مدعي بمبلغ 150 مليونًا.

وأشارت المصادر إلى أن عدد العقارات التي ستعرض في المزاد العلني تبلغ 11 عقارًا عبارة عن مخطط سكني جاهز بالخدمات، وأراضٍ تجارية، ومخطط صناعي، بالإضافة إلى أراضٍ خام متفرقة في عدة مواقع بمكة المكرمة.

ولفتت إلى أن كافة تلك العقارات تم إحالتها إلى لجنة التقييم بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وتم تثمينها على واقع السوق العقاري الحالي.

ويعد هذا المزاد الأول وقد سبقه في منتصف شهر رمضان من عام 1439هـ انعقاد مزاد علني بتوجيهات محكمة التنفيذ، إلا أن هذا المزاد تم إلغاؤه بعد أن تقدم رجل الأعمال بالطعن في المزاد وتمت الموافقة على هذا الطعن، وأعطي مهلة لسداد مديونياته؛ إلا أنه لم يستطع الإيفاء بالسداد، الأمر الذي دفع قاضي التنفيذ إلى تحديد موعد جديد لإقامة المزاد، وإبقائه في السجن حتى يتم سداد جميع المطالبات المالية.