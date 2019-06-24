شاهد.. تصرفات غير أخلاقية في مونديال السيدات

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مونديال السيدات
مونديال السيدات

متابعات-علا خطاب

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فرنسا

الكاميرون

مونديال السيدات

لفت كأس العالم لكرة القدم النسائية المقام في فرنسا، أنظار الجميع، وذلك بسبب الأداء المميز لمعظم الفرق، إلا أن الأمر لم يقف عند ذلك، فهناك "كوارث" وتصرفات غير أخلاقية نراها لأول مرة خلال المونديال.

وتصرفت لاعبة منتخب الكاميرون بشكل غير أخلاقي خلال مجريات المباراة التي جمعت منتخب بلادها بنظيره الإنجليزي أمس في الدور الـ16 لبطولة كأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا.

ووثقت عدسات الكاميرا مع بداية المواجهة لقطة لأوجوستين إيدجانغ لاعبة المنتخب الكاميروني، وهي تبصق على إحدى لاعبات الفريق المنافس في مشهد "مقرف" لا يمت للروح الرياضية بصلة.

لحسن حظ اللاعبة الكاميرونية، فالحكم لم ينتبه للقطة على الرغم من وجود تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".

هذه اللقطة لم تكن الأبرز في المباراة، ففي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، أحرز المنتخب الإنجليزي الهدف الثاني وتم احتسابه بعد اللجوء لتقنية "الفار"، لكن الكاميرونيات اعترضن بشدة على ذلك، على اعتبار أن الهدف جاء من تسلل واضح، ووصل بهن الأمر إلى رفض مواصلة اللعب لبضع دقائق

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فعقب نهاية شوط المباراة الأول، أثارت لاعبات المنتخب الكاميروني فضيحة من العيار الثقيل، باتهامهن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" و"الفار" بالعنصرية، حتى أن البعض منهن رفضن العودة لأرضية الملعب لخوض مجريات الشوط الثاني، احتجاجا على قرارات الحكم، قبل أن يتدخل بعض المسئولين لثنيهن عن ذلك .

وتواصلت "الدراما" في الشوط الثاني، حيث تمكن المنتخب الكاميروني من تسجيل هدف تقليص الفارق، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وهو ما أثار حفيظة الكاميرونيات مجددا، حتى أن مسجلة الهدف لم تتمالك دموعها، وأجهشت بالبكاء داخل رقعة الملعب.


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