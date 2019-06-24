» المشدد 5 سنوات لمسئول المتابعة بحي الموسكي

24 يونيو 2019 - 03:20 م

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحنع محاكم الجنايات بطرة، المتهم عبد العزيز حسن عبدالعزيز مسئول المتابعة في حي الموسكي بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامته 40 الف جنيه في القضية رقم 682410 لسنة 2018 المعروفة ب رشوة حي الموسكي.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم.

وكنت نيابة الموسكى الجزئية باشرت التحقيقات فى واقعة القبض على مسئول المتابعة بحى الموسكى لتقاضيه رشوة 20 ألف جنيه من صاحب محل ملابس نظير عدم تحرير محاضر مخالفات بالمحل.

وتعود تفاصيل القضية عندما، تلقى ضباط إدارة الأموال العامة بلاغًا من المواطن "أحمد م.ع" مهندس حر وصاحب محل ملابس كائن بالموسكى، بقيام "عبدالعزيز ح.ع"، مسئول بإدارة المتابعة بحى الموسكى باستغلال موقعه الوظيفى، وطلبه مبلغ 20 ألف جنيه، مقابل عدم تحرير محاضر ضد الشاكى لمخالفات بالمحل المذكور، وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه، باستغلال موقعه الوظيفى، وطلب من الشاكى مبلغ 20 ألف جنيه، مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات عن أعمال تجديد وإصلاح بالمحل ملك الشاكى الكائن بالموسكى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم بمنطقة الظاهر بالقاهرة، حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبمواجهة المتهم إعترف بالواقعة على النحو الوارد بالتحريات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.