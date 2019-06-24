مقتل العقل المدبر لمحاولة انقلاب إثيوبيا

أعلنت حكومة إقليم أمهرا الإثيوبي، اليوم الإثنين، أن العقل المدبر للمحاولة الانقلابية التي جرت في الإقليم، الجنرال أسامنيو تسيجي، قُتل في اشتباك مع قوات الأمن.

وأوضح بيان نقله التلفزيون الحكومي، أنه إلى جانب مقتل تسيجي، اعتقلت السلطات عددا من المشاركين في تدبير الانقلاب، الذي أسفر عن مقتل رئيس حكومة أمهرا ومسؤولين رفيعي المستوى، دون ذكر تفاصيل أخرى، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

وفي وقت سابق، قال نغوسو طلاهون، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي، إن مجموعة مسلحة حاولت في السابعة من مساء السبت الماضي بالتوقيت المحلي، إسقاط حكومة أمهرا، والسيطرة على السلطة، لكن تم إحباط المحاولة.

كما شدد على تدخل الحكومة الفيدرالية لتهدئة الأوضاع، بعد أن تم إحباط المحاولة، التي قامت بها مجموعة تدعي أنها "قوة تغيير"، دون إضافة تفاصيل أخرى.

ويتمتع إقليم أمهرا بحكم ذاتي، ويترأس حكومته أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، وهو حزب "شعب أمهرا الديمقراطي".