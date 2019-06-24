حسم موقف «حجازي» من مواجهة الكونغو

24 يونيو 2019 - 04:52 م

أعلن محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، موقف أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي والفراعنة، من اللحاق بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

وأكد أبوالعلا في تصريحات تليفزيونية: المدافع الدولي، جاهز تماما للقاء، خاصة بعد عمليات الاستشفاء، التي خضع لها، وسيرتدي واقيا للأنف، وهذا لن يعوقه عن المشاركة في المباريات.

ويلتقي منتخب مصر نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.



