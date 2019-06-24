» رئيس بعثة جنوب إفريقيا: مصر لن تتأهل لنهائي «كان 2019»

24 يونيو 2019 - 05:15 م

أكد كوينزارئيس بعثة منتخب جنوب إفريقيا، قدرة البافانا بافانا على الوصول إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي انطلقت منافساتها يوم الجمعة الماضية وتستمر حتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل.

وانطلقت أمم إفريقيا 2019، بلقاء الافتتاح الذي جمع منتخب مصر وزيمبابوي وانتهى بفوز الفراعنة 1 – 0، بهدف سجله محمود حسن تريزيجيه.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة صعبة أمام منتخب كوت ديفوار عصر اليوم الإثنين على ملعب السلام، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم بجانبهم منتخبات المغرب وكوت ديفوار وناميبيا.

وكانت انتهت مباراة المغرب وناميبيا أمس الأحد والتي استضافها ملعب السلام، بفوز أسود الأطلس 1 – 0 هدف عكسي.

وقال رئيس بعثة جنوب إفريقيا في تصريحات تلفزيونية اليوم الإثنين، عن رأيه في تنظيم مصر لأمم إفريقيا.. قائلًا:" سعداء للغاية بكرم الضيافة، نشعر بالراحة هنا في مصر، قمنا بزيارة الأهرامات فور وصولنا، وجاهزون لمواجهة أي منتخب".

وأضاف:" بالطبع تواجد المغرب وكوت ديفوار في المجموعة معنا يصعب من مهمتنا ولكننا على مدار الأيام الماضية شهدت التدريبات مدى جدية ورغبة اللاعبين في تقديم مستوى جيد بالكان، والبداية ستكون اليوم أمام الأفيال".

ويعتقد رئيس بعثة جنوب إفريقيا، أن منتخب بلاده سيكون طرفًا بنهائي أمم إفريقيا ضد السنغال، مستبعدًا البلد المستضيف مصر من الوصول لنهائي الكان.

جدير بالذكر أن منتخب السنغال فاز أمس الأحد على منتخب تنزانيا 2 – 0، في غياب نجمهم ساديو ماني لاعب ليفربول، باللقاء الذي جمعهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، والتي شهدت ايضًا فوز الجزائر على كينيا 2 – 0.