«الأزهر» يوجه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر

24 يونيو 2019 - 06:07 م

وجه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، رسالة إلى لاعبي منتخب مصر، وذلك على هامش منافسان بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، تعليقًا على أزمة اتهام "موديل" لـ4 من لاعبي المنتخب بالتحرش بها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز العالمي للأزهر للفتوى الإليكترونية رسالة موجهة إلى لاعبي المنتخب جاء نصها :« الأخلاق مقوم أساسي من أهم مقومات أي عمل ناجح في أي مجال، وهي مكون رئيس من مكونات الشخصية الإنسانية، فلا تكتمل إنسانية إنسان ولا يتم دينه إلا بالالتزام بالأخلاق الحميدة».

وتابعت الرسالة :«فينبغي على اللاعب أن يحافظ على سلوكياته داخل الملعب وخارجه؛ فإنه محط أنظار المشجعين، والانحراف السلوكي له داخل الملعب أو خارجه ينعكس سلبًا على مشجعيه ويؤثر فيهم»

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره الكونغو الديمقراطية، يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية، حيث فاز الفراعنة باللقاء الأول بهدف نظيف على زيمبابوي، وخسرت الكونغو من أوغندا بهدفين دون رد.