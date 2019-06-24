» استقالة وزير الاتصالات الإسرائيلي من حكومة «نتنياهو»

أعلن وزير اتصالات الاحتلال الإسرائيلي، أيوب قرا، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "وزير الاتصالات استقال، من دون أن توضح الأسباب التي دفعته للاستقالة من المنصب الذي يشغله منذ عامين.

ويعد قرا، وهو من الطائفة الدرزية، من المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي لم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيقبل الاستقالة.

وفقد قرا (65 عاما) موقعه في الكنيست خلال الانتخابات الأخيرة، لكنه شغل منصب وزير الاتصالات لقرابة عامين، كما شغل عدة مناصب وزارية وحكومية سابقا، منها نائب وزير تطوير النقب والجليل، ووزير بلا حقيبة، ونائب لوزير تطوير الجليل والنقب، ومسؤول عن "النهوض بالبلدات الدرزية والشركسية"، ومدير لمشروع قناة المياه الإقليمية، ونائب وزير التعاون الإقليمي، ووزير في ديوان رئيس الوزراء.

وحدد الكنيست الإسرائيلي، في سبتمبر المقبل، موعدا لإجراء انتخابات جديدة، بعدما فشل نتنياهو، في تشكيل ائتلاف حكومي رغم فوزه في الانتخابات التي جرت في أبريل المنصرم.