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محيي الدين: مصر تمتلك فرصًا جيدة للاعتماد على الصناديق السيادية

مال وأعمال

محمود محيى الدين
محمود محيى الدين

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قال الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، إن مصر أمامها فرصة جيدة للاعتماد على الصناديق السيادية في تعبئة مواردها.
ولفت إلى أنه تقدم بمقترح قبل 10 سنوات لتأسيس صندوقين سياديين في مصر أحدهما يختص بإدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة على غرار ماليزيا وإيرلندا، وصندوق آخر يتم توظيف رأسماله على المدى البعيد يعمل جنبا إلى جنب مع الجهود الخاصة بالإصلاح المالي، وذلك لتحقيق التوازن المالي للنقد الأجنبى.
وشدد محيى الدين، خلال كلمته بورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط أمس حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالعالم العربي، على ضرورة استفادة مصر من خبرات من سبقها من الدول والاستفادة بالمعايير الدولية كمعيار "سانتيجو" لتحقيق الانضباط والاستقرار المالي والذي لا يأتي بمعزل عن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.

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