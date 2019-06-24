العثور على 20 مليون قرص من مخدر الكبتاجون داخل شحنة أقمشة

24 يونيو 2019 - 07:55 م

باشرت النيابة العامة، التحقيقات في واقعة إحباط جلب وتهريب مواد مخدرة بقيمة 200 مليون جنيه مخبأة داخل شحنة أقمشة بميناء دمياط.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة أمن الموانى؛ باعتزام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تم ضبط الحاويتين بميناء دمياط البحرى، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بحضور مندوب صاحب الشأن "مستخلص جمركى – مقيم بالدقهلية".. أسفرت أعمالها عن ضبط (19،775،000 – تسعة عشر مليون وسبعمائة وخمسة وسبعين ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر) مخبأة ضمن مشمول الرسالة بالحاويتين.

وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بنحو (200،000،000 - مائتي مليون جنيه).

وبتكثيف التحريات حول الواقعة تبين أن مالك الرسالة (يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة)، وأنه قام باستئجار البطاقة الاستيرادية من صاحب مصنع الأقمشة حتى يتمكن من إدخال الشحنة إلى البلاد، وقد أمكن ضبطه.