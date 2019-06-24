أمير سعد
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى، تعيين المغربى نور الدين الجعفرى حكمًا لمباراة الكاميرون وغينيا بيساو المقرر إقامتها فى السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء فى إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة التى ستقام بمدينة الإسماعيلية.
ويعد الجعفرى من أفضل الحكام المغاربة على الساحة، وأدار العديد من المباريات بدورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية .
كان المصرى أمين عمر قد أدار مباراة غينيا ومدغشقر التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما.
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