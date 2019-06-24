  • الإثنين 24 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:57 م
بحث متقدم
النصب الإلكترونى

من ناصية الشارع إلى منصات المواقع.. ازدهار النصب الإلكترونى

جاريد كوشنر

كوشنر يحذر مقاطعي "مؤتمر البحرين"

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية.. ضغوط وتنفيض جيوب

أردوغان

إعلامي يكشف علاقة«السيسي» بخسارة «أردوغان» اسطنبول

سفن حربية أمريكية

الحرب مع إيران.. وصول سفن حربية أمريكية إلى الخليج

حبس

زوجان يعرضان طفلهما«الجنين» للبيع على الإنترنت

خاشقجي

صورة لـ"خاشقجي" تثير أزمة بين مذيعة الجزيرة ومستشار "بن زايد"

منتخب مصر

«الأزهر» يوجه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر

هاني شاكر

«السعدني» يوجه سؤالًا مُحرجًا لـ هاني شاكر

الجنيه

الجنيه المصري الأفضل أداء أمام الدولار بسوق العملات

إنشاء أول مجمع صناعي لشركة «بوش» الألمانية في مصر

آخر الأخبار

شركة بوش الألمانية
شركة بوش الألمانية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

أول رد لـ«خالد يوسف» على بيع ممتلكاته في مصر

#

بالأرقام.. مصر الأولى عالميًا في معدل النمو السياحي

#

تشاد تستعين بالخبرات المصرية فى تنظيم حدث تاريخي!

#

المجوعة الاقتصادية الإماراتية«إنفينيتي فيجن» تبدأ ضخ استثماراتها في مصر بمشروع «سيتي ووك»

أفاد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه سيتم إنشاء أول مجمع صناعي لشركة بوش الألمانية في مصر للأجهزة المنزلية على مساحة 80 ألف متر مربع، حيث يشمل مركز تدريب، وقسم للابتكار.

وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، اليوم الإثنين إن الشركة لديها مصنع في مدينة إسطنبول؛ هذا المصنع ينتج 70% من إنتاج الشركة عالميًا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن شركة "بوش" تريد تخفيف العبء على مصنع تركيا وفتح مصنع أخر أو منطقة صناعية أخرى في أحد الدول واختارت مصر لهذه المهمة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "خلال عامين من بدء الإنتاج ستبدأ الشركة في تصدير 60% من حجم منتجاتها إلى الدول الإفريقية والشرق الأوسط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أدى صلاة الظهر ثم اغتصبها داخل سيارته
» الشرطة الفرنسية تغرم مسلمات بسبب ارتدائهن المايوه الشرعي
» حبس مأذون سابق بتهمة النصب على راغبي الزواج
» صادم..شاب يقتل جدته بعد سرقتها ويلقي جثتها وسط القمامة
» ترامب يهدد بعقوبات على المرشد الإيراني
» عاملان يمزقان جسد نجل عمتهما بسبب "بوست" على فيسبوك
» "أسباب غامضة" وراء انقلاب إثيوبيا
» ورشة البحرين تؤسس لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية لإنسانية
» السيسي يطلق صافرة البدء لتطبيق "التأمين الصحي الشامل"
» محيي الدين: مصر تمتلك فرصًا جيدة للاعتماد على الصناديق السيادية
» من ناصية الشارع إلى منصات المواقع.. ازدهار النصب الإلكترونى

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة