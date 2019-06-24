النظام السوري يقصف "خفض التصعيد" بـ18 قنبلة فوسفورية

قصفت قوات النظام وداعموه بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليًا منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، الاثنين، بأن قوات النظام وداعميه استهدفت مساء أمس بلدة خان شيخون في إدلب بـ 18 قنبلة فوسفور أبيض، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أعلنت عن مقتل 487 مدنيًا وإصابة ألف و495 آخرين جراء هجمات النظام وداعميه على المنطقة في الفترة ما بين 26 أبريل و23 يونيو 2019.

وكان النظام استهدف في 3 يونيو الجاري قرية شيخ مصطفى بإدلب بقنابل الفوسفور الأبيض.