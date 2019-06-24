  • الإثنين 24 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:29 م
بحث متقدم
أرشيفية

«رفع أسعار الصحف»..يُنهي أزماتها أم يزيد العزوف عنها؟

مدرجات الوداد المغربي

هل تعود الجماهير للمدرجات بعد انتهاء البطولة؟..إليك الإجابة

أرشيفية

البرلمان في مواجهة «تقليد الماركات».. لمَن الغلبة؟

النصب الإلكترونى

من ناصية الشارع إلى منصات المواقع.. ازدهار النصب الإلكترونى

جاريد كوشنر

كوشنر يحذر مقاطعي "مؤتمر البحرين"

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية.. ضغوط وتنفيض جيوب

أردوغان

إعلامي يكشف علاقة«السيسي» بخسارة «أردوغان» اسطنبول

سفن حربية أمريكية

الحرب مع إيران.. وصول سفن حربية أمريكية إلى الخليج

حبس

زوجان يعرضان طفلهما«الجنين» للبيع على الإنترنت

خاشقجي

صورة لـ"خاشقجي" تثير أزمة بين مذيعة الجزيرة ومستشار "بن زايد"

تشغيل 4 كليات هندسية في العلمين الجديدة العام المقبل

مال وأعمال

وزير الإسكان
وزير الإسكان

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. برنامج رامز جلال مهدد بالإيقاف

#

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لـ«الجيش»

#

"برنس ونص" على موجات شبكة البرنامج العام فى رمضان

#

أول مؤتمر في مصر عن التشريعات الاقتصادية 22 أبريل المقبل

قال وزير الإسكان عاصم الجزار، إنه من المقرر تشغيل 4 كليات هندسية في مدينة العلمين الجديدة في العام الدراسي المقبل.
وأوضح، خلال جولة بالمدينة تفقد خلالها فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن نسبة التنفيذ بلغت  80% من الهيكل الخرسانى، وتم البدء فى أعمال التشطيبات، فيما تبلغ مساحة الفرع 62 فدانا، ويضم 12 كلية، و34 مبنى ، وجامعة العلمين الأهلية، ومن المقرر تشغيل 3 كليات فى المرحلة الأولى للعام الدراسى المقبل، وهى (القانون الدولى – الدراسات العليا – السياحة والفنادق) وسيتم التشغيل بمعرفة جامعة الإسكندرية.
وتفقد الوزير منطقة المدينة التراثية المُقامة على مساحة 260 فدانا، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 60 %، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات – المعارض – حديقة الأطفال – مركز تنمية المهارات – مبنى رئاسة المدينة – الحى الاستثمارى).

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع وإصابة 15 شخصا إثر انفجار بوادي النطرون
» بث مباشر.. مباراة مالي وموريتانيا في أمم إفريقيا
» أدى صلاة الظهر ثم اغتصبها داخل سيارته
» تونس تسقط في «فخ» التعادل أمام أنجولا
» «ماني»: مستعد لمبادلة دوري الأبطال بلقب «كان 2019»
» الشرطة الفرنسية تغرم مسلمات بسبب ارتدائهن المايوه الشرعي
» حبس مأذون سابق بتهمة النصب على راغبي الزواج
» صادم..شاب يقتل جدته بعد سرقتها ويلقي جثتها وسط القمامة
» ترامب يهدد بعقوبات على المرشد الإيراني
» عاملان يمزقان جسد نجل عمتهما بسبب "بوست" على فيسبوك
» "أسباب غامضة" وراء انقلاب إثيوبيا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة