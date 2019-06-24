» «ماني»: مستعد لمبادلة دوري الأبطال بلقب «كان 2019»

24 يونيو 2019 - 09:22 م

أعرب ساديو ماني، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، عن أمنيته في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر والتي تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وغاب ماني عن المشاركة مع السنغال في أولى مباريات أسود تيرانجا في كأس الأمم، مساء أمس، الأحد، أمام تنزانيا، بسبب الإصابة، والتي انتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين، ضمن مباريات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال ماني خلال حواره مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "الفوز بكأس الأمم الإفريقية هو حلمي الأكثر جنونًا، أنا مستعد لمبادلته بلقب دوري أبطال أوروبا".

وتُوج ماني مع ليفربول بلقب دوري الأبطال في نسخته الأخيرة، رفقة محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وذلك على حساب توتنهام بنتيجة 2-0.

وأضاف ماني:"بالتأكيد السنغال أحد المنتخبات المرشحة للفوز بكأس الأمم الإفريقية، ولكن الأمر يتوقف علينا لتحقيق هذا الشئ العظيم".

وأكمل:"فوز السنغال بكأس الأمم والعودة إلى داكار باللقب، بالتأكيد سيكون أمرًا رائعًا، خاصة وأننا لم نحقق البطولة من قبل".