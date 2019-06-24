«ساسي»: حزين من التعادل أمام أنجولا.. وأشكر الجماهير

24 يونيو 2019 - 09:47 م

أبدى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك والمنتخب التونسي، حزنه من تعادل منتخب بلاده أمام أنجولا، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، على ملعب "السويس الجديد"، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بكأس أمم أفريقيا 2019 بمصر.

وقال ساسى فى تصريحاته لـ"تايم سبورت": "أتوقع أن المدير الفنى لمنتخب تونس فضل عدم الدفع بى بصفة أساسية من بداية مواجهة أنجولا نظرًا لعودتى من الإصابة، ولم أشارك إلا فى دقائق معدودة فى المباراة الودية أمام كرواتيا قبل انطلاق أمم أفريقيا".

تابع نجم الزمالك: "التعادل مع أنجولا غير مرضى، وكان يجب علينا أن نحرز هدف ثانى بعد التقدم، لكن عانينا من سوء دفاع الأمر الذى منح المنتخب الأنجولى فرصة التعادل، وسعينا للتعويض لكن قدر الله ما شاء فعل".

أضاف ساسى: "أوجه الشكر للجماهير التى حرصت على التواجد فى المدرجات لمؤازرة نسور قرطاج، ونعدهم بنتائج أفضل فى الفترة المقبلة".

وتضم المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا 2019، منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا وستنطلق منافساتها اليوم الإثنين، بلقاءات تونس مع أنجولا ومالي مع موريتانيا.