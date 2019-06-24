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13 حريقا في بلدات إسرائيلية إثر إطلاق "بالونات حارقة" من غزة

عرب وعالم

البالونات الحارقة
البالونات الحارقة

المصريون ووكالات

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نشب 13 حريقًا، على الأقل، في بلدات إسرائيلية، محاذية لقطاع غزة، الإثنين، جراء إطلاق بالونات حارقة من القطاع، بحسب الإعلام العبري.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، أن البالونات سقطت في أراضٍ وأحراش زراعية إسرائيلية محيطة بالقطاع.
وأوضحت أن هذا العدد مرتفع للغاية بالنسبة للحرائق التي كانت تشب خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية.
وأشارت الصحيفة أن بالونًا واحدًا يحمل عبوة ناسفة سقط بـ"مجمع إقليمي أشكول"، من دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات.
بدوره، طالب عمير بيرتس عضو الكنيست (البرلمان) عن حزب "العمل"، بعقد اجتماع عاجل للجنة الأمن والخارجية في الكنيست لبحث هذه القضية، بحسب الصحيفة.
واعتبر ما وصفه بـ "إرهاب البالونات" يشكل تهديدًا حقيقيًا على منطقة الجنوب.
و"البالونات الحارقة" هي بالونات يتم ربطها بمواد قابلة للاشتعال، بدأ الفلسطينيون باستخدامها بعد الطائرات الورقية الحارقة أيضا في مايو/أيار من العام الماضي، كأسلوب احتجاجي على المجازر التي ارتكبتها قوات الجيش بحقهم خلال إحياءهم فعاليات مسيرات العودة التي بدأت في 30 مارس/آذار الماضي، ولا تزال مستمرة.
ويتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة. -

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