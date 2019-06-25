سامح شكري: مصر لن تتنازل عن ذرة رمل من سيناء

25 يونيو 2019 - 12:45 ص

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتصريح وزير الخارجية المصري اليوم بشأن أن مصر لن تتنازل عن ذرة واحدة من سيناء، مشيرا إلى أنه تصريح جامع مانع.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مصر وضعت خط فاصل لكل ما يثار عن مشاركتها في صفقة القرن، مضيفًا: "تراب الأرض عندنا يساوي مليارات".

