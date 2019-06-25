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استطلاع: 58 بالمئة من الأمريكيين ضد شن عملية على إيران

عرب وعالم

إسرائيل قلقة من تقارب أمريكا وإيران
إسرائيل قلقة من تقارب أمريكا وإيران

المصريون ووكالات

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أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة الأمريكية، رفض 58 بالمئة من الشعب شن عملية عسكرية ضد إيران، فيما أيده 24 بالمئة.
جاء ذلك بحسب استطلاع للرأي أجراه موقع "ذا هيل" الإخباري، وشركة "هاريس أكس" للاستطلاعات، حول التوتر المتصاعد مؤخرًا بين الولايات المتحدة وإيران، واستطلعا فيه رأي أكثر من ألف شخص.
وفي رد المشاركين في الاستطلاع على سؤال "ماذا يجب أن يكون رد واشنطن على عدائية إيران مؤخرًا؟"، أبدى 19 بالمئة موافقتهم على شن عملية عسكرية محدودة ضد إيران، فيما طالب 5 بالمئة إعلان الحرب ضدها.
وأعرب 49 بالمئة من المشاركين عن رغبتهم بحل التوتر بين البلدين عن طريق التصالح، ورأى 9 بالمئة عدم الرد على إيران إزاء إسقاطها طائرة بلا طيار أمريكية.
كما لم يحسم 18 بالمئة من المشاركين رأيهم في ردهم على سؤال "ماذا يجب أن يكون الرد الأمريكي على إيران؟".
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن ترامب، أنه وقع على أمر تنفيذي يستهدف المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، ومساعديه بعقوبات مالية.
تأتي هذه التطورات في ظل زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للسعودية ولاحقا إلى الإمارات؛ لإجراء محادثات حول أزمة إيران وتشكيل "تحالف استراتيجي" لمواجهة تهديداتها.
وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، لا سيما الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة. 

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