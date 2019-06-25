تعرف على طلب "أجيري" الذي رفضه صلاح: لا أريد فعلها مجددا

25 يونيو 2019 - 06:41 ص

كشفت الإعلامية شيما صابر - مقدمة برنامج "7*7" المذاع على فضائية "تايم سبورت" - تفاصيل الجلسة التي جمعت بين النجم المصري محمد صلاح والمدير الفني للمنتخب خافيير أجيري .



وقالت شيما إن "صلاح" طلب من "أجيري" عدم اللعب مجددًا في مركز رأس الحربة مثلما حدث في مباراة زيمبابوي الماضية ، مؤكدًا أن هذا تسبب في تعرضه لرقابة لصيقة من المدافعين.



وأضافت: "صلاح أكد لأجيري أنه يفضل اللعب في مركز الجناح الأيمن مثلما اعتاد وأن هذا المركز هو الذي يساعده على تشكيل الخطورة وإحراز الأهداف".



وكان "تيتو جارسيا" - المدرب العام لمنتخب مصر - أكد أنهم يفكرون في الدفع بصلاح في مركز رأس الحربة خلال المباريات القادمة.



