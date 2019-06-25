رسميا الخارجية ترد على مزاعم إعطاء سيناء لـ"الفلسطينيين"

25 يونيو 2019 - 08:04 ص

رد وزير الخارجية سامح شكري على مزاعم إعطاء بعض الأراضي من سيناء إلى الفلسطينيين.



وقال "شكري" في لقاء مفتوح مع فضائية "روسيا اليوم" : "لن نفرط في ذرة رمل من سيناء لأي دولة ولو كانت فلسطين".



وأضاف: " لا يمكن التفريط في أرض سيناء التي أرتوت بدماء الشهداء لإسترجاعها.".



واستدرك: "حتى الشعب الفلسطيني نفسه ليس لديه أي طموح في الحصول على أراضي مصرية بل يسعى لإقامة دولته الفلسطينية على حدود 1967".



وبخصوص ما يتردد عن رفض مصر دخول المساعدات لغزة عبر معبر رفح وفقًا لمزاعم دولة قطر وإن الدوحة تضطر إلى إدخال المساعدات من قبل إسرائيل بحسب سؤال المحاور، رد سامح شكري سريعًا مستنكرًا وقال:" تضطر أم ترغب في دخول المساعدات عبر إسرائيل؟ أعتقد حضرتك لم تستخدم التعبير الأدق".



وأضاف: "مصر ترعى المصالح الفلسطينية وتوفر عمليات الدخول والخروج الآمن لغزة عبر معبر رفح ولكن تتعامل الدولة المصرية مع هذا الأمر في ظل ضرورة اضطلاع إسرائيل بمسؤوليتها".

