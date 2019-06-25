بسبب "صلاح".. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا

أثارت الفنانة منة فضالي، جدلاً واسعًا، بعد ظهورها في أحدث جلسة تصوير لها وهي ترتدي تيشرت نجم المنتخب الوطني، محمد صلاح، تماشيًا مع كأس الأمم الأفريقية - مصر 2019، المقامة حاليًا.

وظهرت منة فضالي في الصور، ترتدي القميص رقم 10، وهو تيشيرت النجم محمد صلاح في المنتخب المصري الأول لكرة القدم، لتحدث به حالة كبيرة من الجدل بين رواد موقع التواصل.

وتحتضن مصر بطولة أمم إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو .

ويلعب في البطولة 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائي المنتخبات التي تحتل المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث