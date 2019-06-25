  • الثلاثاء 25 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:54 ص
بحث متقدم
الداخلية

أبرزهم العليمى.. الداخلية تعلن أسماء خلية خطة الأمل الإخوانية

محكمة كويتية تقضي بإخلاء سبيل كاتب متهم بالإساءة للسعودية

"المعيشة غالية".. فنانة شهيرة تطالب بزيادة نفقة ابنها

حمزة

"حمزة": أبحث عن أسرة يهودية لهذا السبب

رئيس حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي

"المهدي" يقدم مبادرة جديدة لحل الأزمة في السودان

إبراهيم ربيع، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين

إخواني منشق: الجماعة تمتلك كتبًا "تشيب"

حادث

وفاة 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين فى حادث مروع بقنا

صلاح ومنة فضالي

بسبب "صلاح".. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا

الإعلامي أحمد موسى

تعليق صادم لـ"أحمد موسى" على موكب مدرس الفلسفة

زياد العليمي.. سب المشير وهدد الإخوان وتراجع أمام الجنرال

الداخلية تستهدف 19 شركة إخوانية وتضبط زياد العليمي

المغرب

قرار مفاجئ من المغرب تجاه ورشة البحرين

" كردي" يوجه رسالة إلى المجلس العسكري السوداني

عرب وعالم

تجمع السودانيين
تجمع السودانيين

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رسالة جديدة من المجلس العسكرى إلى الشعب السوداني

#

"الجيش السوداني" يلغي اتفقاتة السابقة مع المعارضة ويدعوا إلي انتخابات مبكرة

#

"عسكري السودان" يوجه نداءً للمعارضة

#

موظفو البنك المركزي يعلنون الإضراب والانضمام للثوار

المجلس العسكري

تجمع السودانيين

المبادرة الإثيوبية

وجه السفير طارق كردي، رئيس تجمع السودانيين في المنظمات الدولية رسالة إلى المجلس العسكري السوداني عن تصريحاته برفض المبادرة الإثيوبية.

وقال إن تصريحات المجلس العسكري حول رفضه المبادرة الإثيوبية التي قبلتها قوى "الحرية والتغيير" بالإجماع، هي محاولة جديدة لخلط الأوراق.

وأضاف رئيس تجمع السودانيين في المنظمات الدولية، في تصريحات صحفية، أن رفض المجلس لتلك المبادرة التي وافقت عليها القوى الثورية بالإجماع إنما ينم عن نيته الاحتفاظ بالسلطة لمدة من الزمن وذلك عبر خداع المجتمع الدولي، بأنه سوف يكون حكومة تكنوقراط مدنية تحت إشراف وسلطة المجلس العسكري.

وتابع كردي، إن العسكري سوف يحاول إيهام المجتمع الدولي وسيكون تلك الحكومة من الأحزاب والقوى السياسية الصغيرة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا.

وقال كردي، في تقديري أن هذه خطوة غير موفقة وتؤدي إلى تصعيد سياسي في السودان، لأن قوى "الحرية والتغيير" وورائها غالبية الشعب السوداني سوف يصعد من الثورة اعتبارا من 30 يونيو عبر مسيرة مليونية في السودان ومسيرات داعمة لها في عواصم العالم.

ولفت رئيس تجمع السودانيين، إلى أن تلك الحشود سوف تحمل رسائل جديدة للعالم بأن الشعب السوداني مصر وبشكل قاطع على عودة الديمقراطية والحياة المدنية وحكم القانون ولا بديل عن ذلك.

وأكد كردي أن المجلس العسكري لن ينجح في مساعيه لتفكيك وتشتيت قوى "الحرية والتغيير" ومجهودات المجتمع الدولي الرافض للحكم العسكري.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي يقوم بدور وساطة بين المعارضة السودانية والمجلس العسكري الانتقالي، بعدما وصلت المحادثات بينهما إلى مرحلة حرجة، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، يوم الثالث من الشهر الجاري، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص بحسب قوى الاحتجاج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» المرض يفجع الفنانة يسرا
» رغم العقوبات.. "هواوي" تحقق إنجازا غير مسبوق في 2019
» برلماني يحذر من عشوائية الأسعار عقب تطبيق العلاوة الجديدة
» إيران ترد على العقوبات الأمريكية الجديدة
» " كردي" يوجه رسالة إلى المجلس العسكري السوداني
» مفاجآت في طقس اليوم الثلاثاء 25-6-2019
» إسرائيل تحرم غزة من الوقود
» فرجاني ساسي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
» أزمة لمطرب مصري بسبب الأغنية الرسمية لدعم منتخب تونس: لن نسكت
» الموت يفجع الفنانة دارين حداد
» أبو تريكة لمنتخب عربي: وجودكم في مصر أصلا إنجاز

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة