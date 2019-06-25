"حمزة": أبحث عن أسرة يهودية لهذا السبب

25 يونيو 2019 - 10:59 ص

هاجم الدكتور ممدوح حمزة، صفقة القرن المزمع ظهروها بحسب الجهات الأمريكية خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

ونشر تغريدة علي حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "سأكون أول من يبدأ الصفقة المضادة: أبحث عن أسرة يهودية قد هاجرت من بلدها إلى فلسطين وترغب في عودة نهائية".

وأتم تغريدته بقوله: "سأشتري مسكنها وأعوضهم مصاريف السفر".

وقد تفاعل رواد "تويتر" مع تغريدة "حمزة"حيث قال حازم علي: "المصيبة إن قيمة الصفقة وتمويلها من أموال العرب يعني الأرض المطلوب شراؤها عربية والمبلغ المدفوع عربي والمنتفع صهيوني".

وأضاف آخر: "ولا حياة لمن تنادي الناس فين من مجازر فلسطين من عشرات السنين الناس فين من أهانت بناتنا في المسجد الأقصى الفلسطينيين فينهم فتح وحماس من التصارع مع بعض وترك العدو الناس فين من المعتقلين الناس فين من بيع الأرض الناس فين...... كله ف حاله حتى لو الظلم جار عليه محدش من أهله هيسال عنه".