قرار جديد من المحكمة بشأن الـ "BBC "

25 يونيو 2019 - 03:21 م

قررت المحكمة الاقتصادية، إحالة الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات ومقيدة برقم 30 لسنة 2019، والتي تطالب باستصدار حكم قضائي يوقف بث قناة BBC لبثها أخبارا تحرض على الدولة المصرية، إلى محكمة الأمور المستعجلة لعدم اختصاص الاقتصادية بها .

وذكر فرحات في دعواه، أن القناة تنتهج سلوكا مخالفا في مجال عملها فمبنى القناة ترخيصه لفندق سياحي وليس إداري، وبالتالي فهي مخالفة جسيمة .

أضاف أن قناة BBC تمتثل لقوانين ولوائح لندن البلد التي يقع بها المقر الإداري للقناة لكن مقرها بالقاهرة ضرب عرض الحائط الذى خالف المعايير المهنية أثناء التغطية للأحداث، ورفضت الالتزام بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بخصوص البث وإعادة البث من داخل استديوهات مدينة الإنتاج الاعلامي، وغضت الطرف عن الخطاب الذي تلقته من المجلس الأعلى للإعلام الذي طالب فيه المكاتب العربية والأجنبية بالبث من داخل مدينة الانتاج الإعلامي في الوقت الذي التزمت فيه كل القنوات المصرية، وبدأوا البث من مدينة الإنتاج بعد توفيق أوضاعهم إلا BBC.

واتهم فرحات القناة ببث أخبار كاذبة عما يدور في مصر بشأن قرارات السلطة المصرية لأجل تحسين الوضع الاقتصادي بحسب الدعوى .