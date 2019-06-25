اجراء جديد من النادي "الأهلي" ضد "السعيد"

25 يونيو 2019 - 03:33 م

قال حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه قدم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز للحصول على مستحقاتنا لعدم الالتزام ببنود التعاقد مع القلعة الحمراء.

وأكد في تصريحات صحفية لجريدة "الفجر الرياضي": "العقد الذي بين الأهلي وعبد الله يفيد أنه في حالة انتقاله لأي ناد داخل مصر يستوجب دفعه 2 مليون دولار".

وأضاف حلمي عبد الرازق: "مرحبا بالتنازل عن القضية لكن بعد سداد عبد الله السعيد قيمة الشرط الجزائي وهو 2 مليون دولار أما غير ذلك فلا تنازل".