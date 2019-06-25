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لغز الاستيلاء على 25 مليون جنيه من أحد البنوك

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خالد الشرقاوي - متابعات

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كشفت الهيئة العامة للرقابة الإدارية لغز انتحال أحد الأشخاص صفة عميل بأحد البنوك، والاستيلاء على 25 مليون جنيه.

وكتبت الهيئة العامة للرقابة الإدارية تدوينة على فيس بوك: "الحرص على نزاهة الوظيفة العامة بضبط كل من تاجر بها أو حقق لنفسه منافع أو مكاسب غير مشروعة.. جانب من جهود الرقابة الإدارية في ضبط بعض الجرائم التي كان من أبرزها انتحال أحد الأشخاص صفة عميل بأحد البنوك الكبرى والاستيلاء على كامل المبلغ الموجود بحسابه بالبنك والبالغ 25 مليون جنيه".

وقالت الرقابة الإدارية: "شُكلت عدة مجاميع من أعضاء الهيئة لإجراء التحريات اللازمة لكشف غموض الواقعة وملابساتها، وقد أسفرت أعمال التحريات المؤكدة عن قيام مدير الخدمات المصرفية بالبنك، بالاتفاق مع مدير إدارة سابق بأحد المؤسسات الصحفية على ارتكاب الجريمة، وقيام الأول بإفشاء بيانات العميل والمعلومات الخاصة بحركة حسابه ونموذج توقيعه، واصطنعا بطاقة رقم قومي انتحل بها الثاني صفة العميل الأصلي للاستيلاء على المبلغ، وأخفياه بشراء عدد من الأصول العقارية منها وحدتين سكنيتين بكل من كورنيش الإسكندرية وكورنيش النيل بالزمالك بإجمالي 12 مليون جنيه، وشاليه بالمعمورة بمبلغ 3 مليون جنيه، وعدد من السيارات الفارهة ذات الموديلات الحديثة بنحو 5 ملايين جنيه".

وأضافت الرقابة الإدارية عبر فيس بوك: "وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتفتيش بمحال إقامتهما بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث باشرت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها وأمرت بحبسهما 15 يوم على ذمة التحقيقات والتحفظ على كافة ممتلكاتهما".


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