بيان قوي من السعودية ضد الحوثيين

25 يونيو 2019 - 04:56 م

دان مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، استمرار جماعة "الحوثي" في اليمن، بمواصلة إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار على المملكة.

وأكد المجلس، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار يمثل جرائم حرب وتهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي".

وشدد البيان، على "الحق المشروع لقيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني".

كما أعرب المجلس، عن "العزاء والمواساة لأسرة المقيم السوري الذي استشهد في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأدى كذلك إلى إصابة 21 مدنيا من جنسيات مختلفة، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء".



وختم المجلس بيانه، بالترحيب ببيان اللجنة الرباعية التي ضمت كلا من المملكة، ودولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وما عبر عنه من قلق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها".