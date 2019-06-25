«الأرصاد» تحذر: طقس شديد الحرارة يضرب البلاد غدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا، الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فتكون:

القاهرة 25 40

الإسكندرية 24 32

مطروح 23 31

السلوم 23 32

بورسعيد 25 32

دمياط 25 30

الزقازيق 25 40

الإسماعيلية 23 39

السويس 24 39

العريش 22 33

رفح 23 32

شرم الشيخ 30 41

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 39

الفيوم 28 41

بني سويف 28 41

المنيا 29 41

أسيوط 30 41

سوهاج 29 42

قنا 31 44

الأقصر 31 45