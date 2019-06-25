تطورات جديدة في قضية اتهام فنانة شهيرة بالدعارة

25 يونيو 2019 - 05:40 م

قضت محكمة النقض، بقبول طعن الفنانة غادة إبراهيم في الحكم الذي صدر ضدها بالحبس سنة بتهمة إدارة شقة لممارسة أعمال مخلة بالآداب في منطقة المعادي بالقاهرة.

وجاء قرار محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من دفاع المتهمة وقضت المحكمة بإعادة محاكمتها مرة أخرى.

واتهمت النيابة العامة الممثلة غادة إبراهيم عام 2016 بإدارة شقة للممارسات المشبوهة، حيث قال المحامون إنها كانت متواجدة خارج البلاد في هذا الوقت وأن الشقة كانت مؤجرة لمستأجر لمدة 5 سنوات وبعد حصول غادة على البراءة في أول درجة، استأنفت نيابة دار السلام ضد حكم البراءة وأعادت القضية، وقضت في 28 مايو 2016 بحبس المتهمة 3 سنوات غيابيا.

وكانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، قضت في 11 فبراير 2017 بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم، وتخفيف حبسها من 3 سنوات إلى عام واحد، إلى أن صدر حكم اليوم.